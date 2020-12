Sono 691 i nuovi positivi al covid in Campania secondo il bollettino dell’Unità di Crisi regionale. I sintomatici sono 95, mentre i tamponi processati oggi sono 9.662. Il totale dei positivi è di 181.259 su 1.917.679 tamponi analizzati. I morti sono 28, 6 dei quali deceduti nelle ultime 48 ore e 22 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei decessi è di 2.599. I guariti sono 1.097 (totale 95.128).

Forniti i dati sui posti letto. Sono 120 i posti occupati in terapia intensiva su 656 disponibili mentre 1.571 sono i posti letto degenza occupati su un totale di 3.160.

Sul fronte nazionale, sono 10.872 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.964.054. E' invece di 415 l'incremento delle vittime in un giorno, che porta il totale a 69.214. Ad oggi in Italia ci sono 613.582 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 9.178. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 19.632 che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.281.258. Sono 87.889 i tamponi per il Covid effettuati nelle ultime 24 ore, in calo di quasi 50mila rispetto ai 137.420 di sabato. Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi individuati è al 12,3%, ancora in aumento, di oltre un punto, rispetto all'11% di domenica. Sono 2.731 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 12 meno di ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Secondo il ministero della salute gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 161. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 25.145 persone, con un calo rispetto a ieri di 13 pazienti.