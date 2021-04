Sono 1.933, di cui 572 sintomatici, i nuovi positivi al covid in Campania su 21.180 tamponi molecolari esaminati. Lo ha confermato il bollettino emesso dall’Unità di Crisi regionale sull’emergenza sanitaria in corso. Il tasso di incidenza è stabile al 9,12 per cento (ieri 9,3).

Anche oggi i morti accertati sono tanti: 50 nuove vittime (ieri erano state 66) e 1.979 guariti. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 148 (-1 rispetto a ieri), quelli di degenza 1.605 (-1).