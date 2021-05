Risale l'indice di positività in Campania con un minor numero di test.

Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 385 i casi positivi su 9.819 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è, dunque, pari al 3,92% rispetto al 2,97% precedente.

Una sola vittima accertata, i guariti invece sono 874. Negli ospedali continuano a calare i posti occupati in terapia intensiva, 61, e i ricoveri in degenza: oggi sono 733.

Sul fronte nazionale, sono 44 i morti con il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 83). Si tratta del numero più basso registrato dallo scorso 15 ottobre, quando furono 43. I positivi sono stati 2.949, in calo rispetto ai 3.351 di ieri.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.216.003, i morti 126.046. I dimessi ed i guariti sono invece 3.851.661, con un incremento rispetto a ieri di 6.574, mentre gli attualmente positivi scendono a 238.296, in calo di 3.670 nelle ultime 24 ore.

Sono 164.495 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 247.330. Il tasso di positività è dell'1,8%, in salita rispetto all'1,3% di ieri.

Sono 1.061 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 34 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 27 (ieri erano stati 29). Sono invece 6.591 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 209 in meno nelle ultime 24 ore.