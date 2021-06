Sono 117 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.371 test molecolari esaminati: ne deriva un tasso di incidenza dell'1,58%. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi non segnala decessi nelle ultime 48 ore, ma ben 22 vittime risalenti al periodo novembre 2020-maggio 2021 e finora non censite. In calo rispetto a ieri sia i posti letto occupati in terapia intensiva, a quota 21 (-2), sia quelli di degenza, 209 (-7).

Sul fronte italiano, sono 679 i positivi al test nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 389. Sono invece 42 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 28.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.259.133, i morti 127.542. I dimessi ed i guariti sono invece 4.078.767, con un incremento di 2.493 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 52.824, in calo di 1.858 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 50.878 persone (-1.792).

Sono 190.635 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 75.861. Il tasso di positività è 0,3%, in lieve calo rispetto allo 0,5% di ieri.

Sono 270 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 19 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 9 (ieri erano stati 5). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.676, in calo di 47 unità rispetto a ieri.