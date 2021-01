Sono 1098 i positivi del giorno al Covid in Campania di cui 1.017 asintomatici e 81 sintomatici su 14742 tamponi effettuati per un rapporto positivi/tamponi pari al 7,44%, di poco inferiore a quello registrato ieri (7,56%). Il totale dei positivi si attesta oltre le duecentomila unità (202.552). Quello dei tamponi raggiunge i 2.180.945. I deceduti sono 48, di cui 15 deceduti nelle ultime 48 ore, e 33 deceduti in precedenza ma registrati; ieri. Il totale dei deceduti sale a 3.257 unità. I guariti di oggi sono 1.379 per un totale che ammonta a 127.035. Per quanto concerne il report sui posti letto disponibili sono 656 quelli di terapia intensiva e 106 quelli occupati. I posti letto di degenza occupati sono 1.405 sui 3.160 disponibili.

Sul fronte nazionale, con le 507 vittime delle ultime 24 ore l'Italia supera la soglia degli 80 mila morti. Sono esattamente 80.326. In totale da inizio epidemia i casi sono 2.319.036, le vittime, 80.326. Gli attualmente positivi sono 564.774 (-5.266 rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 1.673.936 (+20.532).

Sono 15.774 i tamponi positivi. Ieri i positivi erano stati 14.242, i morti 616. Sono 175.429 i tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 141.641. Il tasso di positività è del 9%, in calo rispetto al 10,05% di ieri.

Sono 57 in meno i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 165, portando il totale a 2.579. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 187 in meno rispetto a ieri, per un totale di 23.525 unità. In isolamento domiciliare ci sono 538.670 persone (-5.022 rispetto a ieri).