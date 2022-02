Cinquecento vaccini inoculati. Grande successo a Poggiomarino per l'open day baby vaccinale ospitato dal plesso E. De Filippo di Via Giugliano. Oltre alla partecipazione attiva, avvenuta con grande senso di responsabilità da parte dei piccoli cittadini, il successo dell'iniziativa va ricercato nell'organizzazione.

"Questa volta abbiamo optato per la registrazione al sito fornito dalla Regione Campania, che tutti conosciamo, ed in seguito per la prenotazione su un numero di cellulare creato per l'occasione, attraverso un messaggio WhatsApp. Nessuna fila da cominciare all'alba per genitori e bambini, e soprattutto nessuna lunga attesa snervante ed ansiogena" spiega l'assessora al ramo Maria Carillo che continua "con umiltà ma con cognizione di causa consiglio a tutti i miei colleghi, dei paesi limitrofi di adottare tale sistema".

Entusiasta il sindaco Maurizio Falanga spiega "le lunghe attese del primo open day baby ci hanno emozionato, ma soprattutto fatto riflettere: dovevamo agevolare i piccoli già chiamati ad un grande impegno". Il sindaco e l'assessora ringraziano ancora una volta i genitori dei piccoli cittadini intervenuti, i piccoli grandi eroi che si sono vaccinati, qualcuno già al richiamo, la Protezione civile e la Misericordia per l'impiego sul campo.