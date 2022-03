"Stiamo tranquilli e calmi, lo dico alle persone che si riempiono la dispensa. Io comunque, non ho riempito nulla". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione della mostra "Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi", commentando gli scaffali vuoti dei supermercati per paura di conseguenze in Italia della guerra tra Russia e Ucraina.

"C'è un'onda di preoccupazione - ha detto De Luca - anche sull'aumento dei prezzi, penso alla benzina che arriva a due euro e mezzo al litro. Poi senti in tv che la Russia blocca l'esportazione di grano fino a fine agosto e gli effetti della guerra arrivano alla fornitura della materia prima. Tutto questo crea un'onda di preoccupazione che fino a oggi non c'è, ma se si bloccano i trasporti su gomma, ci saranno problemi. Ho sentito sulla benzina le dichiarazioni del ministro Cingolani che parla di problemi di speculazione, allora combattiamoli, perché su barbarie e sciacallaggio nell'usare momenti di crisi per speculare sui prezzi bisogna essere rigorosi e intransigenti".