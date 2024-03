“Non torneremo mai ad essere la Manchester del Sud, ma non siamo neanche Fortapasc. Chiederò ai sindaci dei diciannove comuni del 'Grande Progetto Pompei' di candidare il nostro territorio a Capitale Europea della Cultura. Siamo il più grande giacimento culturale e ambientale al mondo. Le dimensioni urbane non bastano, Torre Annunziata deve inserirsi in una visione ampia e partecipata. Dallo sviluppo del porto alla valorizzazione degli Scavi di Oplonti: un progetto di recupero unico che nei prossimi cinque anni cambierà il volto della città. All'interno di una visione che può fare del territorio vesuviano capitale europea della cultura, punteremo a candidare Torre Annunziata a Capitale Italiana della Cultura ”.

Alle Terme Vesuviane di Torre Annunziata la presentazione del professor Corrado Cuccurullo, candidato a sindaco del centrosinistra. L’ex Presidente della So.Re.Sa. Spa incontra le forze politiche della coalizione e lancia la prima sfida: ricostruire l’identità di Torre Annunziata. Definiti gli obiettivi dell’alleanza progressista, a cui si è aggiunta nelle ultime ore anche Italia Viva.

“Anche se partecipo senza appartenenze politiche, ho voluto comunque rimarcare il campo del centrosinistra perché rappresenta la mia storia familiare e personale – sottolinea Cuccurullo - Ho accettato la candidatura consapevole delle gravi criticità di Torre Annunziata. Il primo obiettivo è il recupero del centro storico. Un'operazione di rigenerazione urbana un pezzo alla volta, portando sul territorio il concetto di "rammendo urbano" di Renzo Piano. Dobbiamo recuperare gli spazi che vanno da piazza Ernesto Cesaro a via Roma. La città non deve essere spaccata a metà tra nord e sud, serve una visione unita. So che non basta, ma partiremo da questo”.

Il professore Cuccurullo affronta la sfida delle prossime amministrative rompendo i soliti schemi e puntando a rimodellare il futuro della città. “Incontrerò personalmente i cittadini e ascolterò le loro storie per raccogliere le idee. L’obiettivo è sviluppare micro programmi per ogni rione e procedere al rammendo urbano necessario. Il centrosinistra si impegnerà a recuperare l’identità di Torre Annunziata. Spero che l’8 e il 9 giugno siano per tutti una grande festa democratica. Ci impegneremo per riavvicinare i cittadini alla politica e cambiare le sorti di Torre Annunziata”.