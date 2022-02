Un importante traguardo e il riconoscimento di oltre 20 anni di attività nel settore. Il Cumli di Torre Annunziata si conferma ai vertici sanitari nazionali, con il percorso che ha portato il Centro Unico Medicina Lavoro Igiene alla certificazione in ambito Europeo ai sensi della norma UNI 11711;2018.

Il monitoraggio delle attività, della struttura, degli strumenti, della professionalità e preparazione della nostra equipe, si è articolato su un percorso di circa due anni e che ad oggi ha posto Cumli tra le aziende principali nel settore dell'Igiene Industriale, Medicina del Lavoro e Haccp.

Il riconoscimento ACCREDIA -MISE e la certificazione SGS (primario ente nazionale di certificazione) ha infatti collocato l’azienda ai vertici in Italia. Cumli è tra le 24 imprese nazionali certificate ACCREDIA in materia di Igiene Industriale, tra cui Istituto di Ricerca IRCCS di Pavia e Istituti Clinici Maugeri spa. Ma c’è dell’altro. L’azienda infatti è tra le 400 aziende in Italia per le attività di Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria e tra le 15 in Campani e tra le 125 aziende italiane in materia di HACCP e Sicurezza Alimentare e tra le 5 in Campania.

“Un riconoscimento frutto dell’impegno e della costanza mia e della mia equipe, e che oggi ci pone tra le aziende d’interesse nazionale nel settore Igiene Industriale, Medicina del Lavoro e Sicurezza sul lavoro - ha dichiarato il dottor Fabio Boccia, Ceo e fondatore di Cumli -. L’idea di creare un’azienda all’avanguardia e totalmente dedicata all’area di interesse che avesse come primario obiettivo la protezione della salute e del benessere dei lavoratori, della salvaguardia della popolazione in generale nonché la tutela dell’interazione uomo/ambiente di lavoro”.

Una struttura in grado di supportare l’ente, l’imprenditore e l’alta dirigenza ottimizzando la gestione aziendale in ambito HSE (ambiente, qualità e sicurezza) nonché medicina del lavoro, già dalle fasi di pianificazione di nuovi progetti industriali e fino allo sviluppo del retail in ambito nazionale.

“Intendo ringraziare personalmente tutti i datori di lavoro, gli imprenditori, per la fiducia riposta in me e nella mia squadra, con cui condivido questo importante riconoscimento, frutto di 20 anni intensi”, ha concluso Fabio Boccia.