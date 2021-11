Somatoline Cosmetic 7 notti è un trattamento anticellulite extra-lusso che coniuga sinergicamente principi attivi altamente innovativi ed una selezionata miscela di fitoelementi. Si tratta del capostipite di un’intera gamma di prodotti Somatoline ad azione snellente, drenante e rassodante. Specifico per un intervento profondo sugli inestetismi della cellulite, Somatoline Cosmetic 7 notti riattiva rapidamente il metabolismo energetico delle cellule, migliora il drenaggio dei liquidi in eccesso e aiuta a smaltire gli accumuli adiposi dopo già 7 giorni di applicazione.

Somatoline Cosmetic 7 notti, quando scienza e natura si fondono

La texture ultra-fondente e setosa di Somatoline Cosmetic 7 notti tonifica intensamente gambe, glutei e pancia, avvolgendoli per tutta la notte in un connubio di poli-sensorialità. Il suo cocktail di ingredienti ben noti e selezionati, quali argilla bianca e sale marino, offre un effetto rassodante e rimodellante di massima efficacia, in sinergia con altri due straordinari fitoelementi: l'alga bruna (Sphacelaria Scoparia) e il burro di Karitè.

Questo ricco mix di ingredienti riduce le fibrosità grazie allo iodio contenuto nell'alga bruna e rilasciato direttamente negli inestetismi della cellulite. Il sale marino garantisce un'azione mirata sulle adiposità, stimolando il naturale metabolismo dei lipidi e ridimensionando gli accumuli di grasso. Quest'ultima azione è potenziata dall'argilla bianca e dal burro di Karitè, che assicurano effetti migliorativi sulla compattezza della pelle, rimodellano la silhouette e combattono il famigerato effetto a buccia d'arancia.

Somatoline Cosmetic 7 notti, la cui efficacia anticellulite è oltremodo dimostrata da test scientifici, esercita su addome, fianchi e giro-coscia un'azione intensiva durante il riposo notturno e contrasta attivamente la cellulite più radicata e indurita. Un eccellente prodotto dermocosmetico di facile applicazione, che fonde efficaci metodiche di cosmesi e riconosciuti principi attivi anticellulite.

L'importanza del massaggio nel trattamento con Somatoline Cosmetic 7 notti

Il massaggio anticellulite è estremamente importante per poter apprezzare dei risultati tangibili. Applicare Somatoline Cosmetic 7 notti con costanza e effettuando massaggi energici e circolari, consente di ottenere risultati sbalorditivi già dopo 7 giorni di trattamento. I movimenti circolari stimolano la riattivazione del microcircolo linfatico e correggono lo squilibrio microcircolatorio causato dalle adiposità più radicate e indurite. Grazie alla riattivazione linfatica e sanguigna, si assiste ad una significativa riduzione della ritenzione idrica e un incremento della diuresi, favoriti dal drenaggio dell'acqua espulsa dai tessuti adiposi. Dopo 7 notti di trattamento, le zone trattate saranno visibilmente più toniche e rimpolpate. Per un miglior risultato anticellulite è possibile proseguire il trattamento per 4 settimane.