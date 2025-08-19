Da mercoledì 20 agosto crollano le temperature, anche di 10 gradi, inizialmente al Nord poi da giovedì anche al Centro. Solo al Sud resisteranno temperature oltre i 35 gradi fino a sabato.

Le prossime ore vedranno l'ultima impennata delle temperature su gran parte del paese con massime fino a 36°C a Foggia e Oristano, Firenze, Catania, Sassari, Siracusa e Terni a 35°C. In Pianura Padana difficilmente supereremo i 33°C.Tra qualche giorno le massime saranno altri 10°C in meno, specie al Nord. In sintesi, dai 40°C passeremo ai 25°C durante le ore centrali del giorno.

Per il metereologo si verificherà pioggia abbondante e accompagnata da fenomeni violenti perché il calore accumulato dal 7 agosto in poi con 40°C continui su alcune zone del Centro-Nord si trasformerà in energia, in combustibile per i temporali. Inoltre, la circolazione ciclonica in arrivo potrà causare anche alcune Supercelle, a causa del wind-shear (differenza di direzione del vento alle varie quote), cioè quei temporali capaci di produrre anche tornado e downbursts violenti. Si temono forti rovesci sin da mercoledì su Nord-Ovest e Toscana poi, dal pomeriggio-sera anche verso il Triveneto. Giovedì le piogge e i forti temporali colpiranno anche il resto del Centro. Durante questa fase perturbata le massime scenderanno, dunque, anche di 10°C al Centro-Nord. Solo al Sud le condizioni resteranno estive fino al weekend in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento".

Nel dettaglio:

Martedì 19 agosto

Al Nord: sole; temporali più presenti sulle Alpi, in pianura al Nord-Ovest entro sera. Al Centro: sole; occasionali temporali sulle zone montuose. Al Sud: prevalenza di sole ovunque.

Mercoledì 20 agosto

Al Nord: forti temporali e calo termico da Ovest verso Est. Al Centro: peggiora in Toscana e Marche con forti temporali, altrove condizioni variabili. Al Sud: caldo e cielo poco nuvoloso.

Giovedì 21 agosto

Al Nord: ancora temporali e ulteriore calo termico. Al Centro: maltempo con temporali e crollo termico. Al Sud: instabile in Campania con temporali, altrove caldo e poco nuvoloso.

Tendenza: ancora rovesci sparsi venerdì, weekend in prevalenza soleggiato ma con qualche acquazzone, temperature in diminuzione.