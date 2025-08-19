Da domani piogge al Nord, sole e caldo al Sud fino a sabato
Le previsioni meteo dei prossimi giorni
19-08-2025 | di Redazione
VERSIONE ACCESSIBILE DELL'ARTICOLO
Da mercoledì 20 agosto crollano le temperature, anche di 10 gradi, inizialmente al Nord poi da giovedì anche al Centro. Solo al Sud resisteranno temperature oltre i 35 gradi fino a sabato.
Le prossime ore vedranno l'ultima impennata delle temperature su gran parte del paese con massime fino a 36°C a Foggia e Oristano, Firenze, Catania, Sassari, Siracusa e Terni a 35°C. In Pianura Padana difficilmente supereremo i 33°C.Tra qualche giorno le massime saranno altri 10°C in meno, specie al Nord. In sintesi, dai 40°C passeremo ai 25°C durante le ore centrali del giorno.
Per il metereologo si verificherà pioggia abbondante e accompagnata da fenomeni violenti perché il calore accumulato dal 7 agosto in poi con 40°C continui su alcune zone del Centro-Nord si trasformerà in energia, in combustibile per i temporali. Inoltre, la circolazione ciclonica in arrivo potrà causare anche alcune Supercelle, a causa del wind-shear (differenza di direzione del vento alle varie quote), cioè quei temporali capaci di produrre anche tornado e downbursts violenti. Si temono forti rovesci sin da mercoledì su Nord-Ovest e Toscana poi, dal pomeriggio-sera anche verso il Triveneto. Giovedì le piogge e i forti temporali colpiranno anche il resto del Centro. Durante questa fase perturbata le massime scenderanno, dunque, anche di 10°C al Centro-Nord. Solo al Sud le condizioni resteranno estive fino al weekend in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento".
Weekend con il caldo in lieve calo e forti temporali
Nella prossima settimana possibili nubifragi: le previsioni
Nel dettaglio:
Martedì 19 agosto
Al Nord: sole; temporali più presenti sulle Alpi, in pianura al Nord-Ovest entro sera. Al Centro: sole; occasionali temporali sulle zone montuose. Al Sud: prevalenza di sole ovunque.
Mercoledì 20 agosto
Al Nord: forti temporali e calo termico da Ovest verso Est. Al Centro: peggiora in Toscana e Marche con forti temporali, altrove condizioni variabili. Al Sud: caldo e cielo poco nuvoloso.
Giovedì 21 agosto
Al Nord: ancora temporali e ulteriore calo termico. Al Centro: maltempo con temporali e crollo termico. Al Sud: instabile in Campania con temporali, altrove caldo e poco nuvoloso.
Tendenza: ancora rovesci sparsi venerdì, weekend in prevalenza soleggiato ma con qualche acquazzone, temperature in diminuzione.
Sondaggio
Risultati
Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"