È arrivato nella notte al Santobono un bambino di 10 anni dalla Striscia di Gaza, trasferito in Italia per ricevere cure specialistiche. Il piccolo è atterrato all’aeroporto di Ciampino con un volo militare, sotto la supervisione della Cross di Pistoia, con il coordinamento dell’Unità di Crisi della Farnesina e il supporto della Regione Campania. Successivamente è stato trasferito in sicurezza al Santobono di Napoli da un’ambulanza del 118 dell’ASL Napoli 1 Centro.

Il bambino è stato preso in carico dall’equipe medica e sarà sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. Dalla documentazione trasmessa dall’Organizzazione mondiale della sanità emerge una grave lesione dei nervi e del midollo spinale, che ha provocato una tetraparesi.

Secondo quanto riferito ai sanitari, il piccolo sarebbe stato colpito da un drone nell’agosto scorso mentre si trovava nella sua tenda. Attualmente è seguito dall’equipe di Neurochirurgia, diretta da Giuseppe Cinalli, che ha avviato un approfondito percorso diagnostico per pianificare il trattamento più adeguato. Il percorso di cura coinvolgerà un team multidisciplinare e potrà avvalersi delle tecnologie avanzate di neuroriabilitazione presenti nella palestra riabilitativa del presidio.

Ad accompagnarlo in Italia ci sono la madre e una sorella di 11 anni, che saranno assistite grazie al supporto della Fondazione Santobono Pausilipon, impegnata nel garantire sostegno concreto alle famiglie.

“Dall’inizio del conflitto sono 10 i bambini provenienti dalla Striscia di Gaza accolti e curati dal nostro ospedale, mentre sono 33 i familiari assistiti sotto il profilo abitativo, sociale e clinico”, ha dichiarato il direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon, Rodolfo Conenna.

“La cura non si esaurisce nel trattamento del singolo paziente – ha aggiunto – ma riguarda l’intero nucleo familiare. Il nostro ospedale è aperto ai corridoi umanitari e continua a garantire cure a chi non ha accesso alle terapie”.