Da Gaza a Napoli, la storia del piccolo Zakaria
Nato durante guerra il piccolo ha problemi di crescita. Il governatore De Luca:' Siamo orgogliosi'
30-09-2025 | di Redazione
VERSIONE ACCESSIBILE DELL'ARTICOLO
Zakaria ha appena compiuto un anno e pesa poco più di 7 chili. È arrivato nella notte a Napoli dall’area di guerra della Striscia di Gaza insieme alla mamma, al papà e ai fratelli, grazie a un corridoio sanitario coordinato dall’Unità di Crisi della Farnesina con il supporto della Cross di Pistoia.
All’aeroporto di Ciampino ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 della Asl Napoli 1 Centro, che lo ha trasferito con la famiglia all’Ospedale Pediatrico Santobono-Pausilipon. Qui il piccolo è stato accolto dal personale sanitario e sottoposto alle prime visite. Attualmente è ricoverato con la madre nell’Unità Operativa di Pediatria generale e Dermo-immuno-reumatologia, dove sono in corso gli accertamenti clinici per definire il percorso diagnostico e terapeutico.
Pompei per la pace: la mozione per Gaza
L'iniziativa di Italia Viva e Insieme per il Futuro: chiesta soluzione negoziata al conflitto israelo-palestinese
Il padre e gli altri quattro familiari saranno ospitati negli alloggi messi a disposizione dalla Fondazione Santobono Pausilipon, che seguirà anche l’accoglienza e il sostegno della famiglia. La Regione Campania ha monitorato tutte le fasi del trasferimento.
“Zakaria è un bambino nato durante la guerra e presenta problemi di accrescimento. Il nostro compito ora è garantirgli tutte le cure e il sostegno necessari, insieme alla vicinanza umana che meritano lui e i suoi familiari”, ha spiegato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Aorn Santobono Pausilipon.
“Siamo orgogliosi dell’impegno della Regione per la pace e per l’aiuto concreto che le nostre strutture sanitarie stanno offrendo, soprattutto ai bambini. Proprio oggi diamo anche il benvenuto all’ambasciatrice in Italia della Palestina, che sarà al Santobono e al Monaldi a testimonianza della vicinanza e solidarietà di Napoli e della Campania nei confronti della Palestina”, ha dichiarato il presidente della Regione Vincenzo De Luca.
Con Zakaria salgono a otto i bambini provenienti dalla Striscia di Gaza accolti e curati al Santobono negli ultimi mesi, a conferma dell’impegno costante dell’ospedale campano verso i piccoli pazienti provenienti da aree di crisi.
Sondaggio
Risultati
Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"