Zakaria ha appena compiuto un anno e pesa poco più di 7 chili. È arrivato nella notte a Napoli dall’area di guerra della Striscia di Gaza insieme alla mamma, al papà e ai fratelli, grazie a un corridoio sanitario coordinato dall’Unità di Crisi della Farnesina con il supporto della Cross di Pistoia.

All’aeroporto di Ciampino ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 della Asl Napoli 1 Centro, che lo ha trasferito con la famiglia all’Ospedale Pediatrico Santobono-Pausilipon. Qui il piccolo è stato accolto dal personale sanitario e sottoposto alle prime visite. Attualmente è ricoverato con la madre nell’Unità Operativa di Pediatria generale e Dermo-immuno-reumatologia, dove sono in corso gli accertamenti clinici per definire il percorso diagnostico e terapeutico.

Il padre e gli altri quattro familiari saranno ospitati negli alloggi messi a disposizione dalla Fondazione Santobono Pausilipon, che seguirà anche l’accoglienza e il sostegno della famiglia. La Regione Campania ha monitorato tutte le fasi del trasferimento.

“Zakaria è un bambino nato durante la guerra e presenta problemi di accrescimento. Il nostro compito ora è garantirgli tutte le cure e il sostegno necessari, insieme alla vicinanza umana che meritano lui e i suoi familiari”, ha spiegato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Aorn Santobono Pausilipon.

“Siamo orgogliosi dell’impegno della Regione per la pace e per l’aiuto concreto che le nostre strutture sanitarie stanno offrendo, soprattutto ai bambini. Proprio oggi diamo anche il benvenuto all’ambasciatrice in Italia della Palestina, che sarà al Santobono e al Monaldi a testimonianza della vicinanza e solidarietà di Napoli e della Campania nei confronti della Palestina”, ha dichiarato il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Con Zakaria salgono a otto i bambini provenienti dalla Striscia di Gaza accolti e curati al Santobono negli ultimi mesi, a conferma dell’impegno costante dell’ospedale campano verso i piccoli pazienti provenienti da aree di crisi.