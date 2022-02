“E’ stata una gioia e un grande onore portare un pizzico di Gragnano fino a Sanremo”. Vincenzo Fontanella non riesce a contenere l’emozione di aver partecipato con il suo lavoro alla grande kermesse del Festival della Canzone Italiana.

Un gragnanese doc che, nonostante la sua giovane età, è riuscito a ritagliarsi ad appena 30 anni, un ruolo di spessore: “Non sarebbe stato possibile senza il supporto di Espedito Rusciano e Teresa Massanova – ha precisato Vincenzo –. Appena mi hanno chiamato ho partecipato con entusiasmo e non finirò mai di ringraziarli. È stato bello poter lavorare a stretto contatto con loro e poter realizzare il green carpet in cui hanno sfilato tutti gli artisti che si sono esibiti al Teatro Ariston”.

Per Vincenzo Fontanella, che gestisce assieme alla sua famiglia un’attività dedita alla produzione e vendita dei fiori un negozio proprio a Gragnano, è stata una settimana particolarmente impegnativa. Su e giù per l’Italia per controbuir a realizzare non solo il green carpet, ma anche l’allestimento del Palafiori e del palco della nave crociera Costa Toscana, con cui Fabio Rovazzi e Orietta Berti si collegavano con Amadeus al Teatro Ariston. Un gruppo di 15 persone, 10 delle quali tutte campane, con cui Vincenzo Fontanella ha lavorato per l’intera durata del festival.

“E’ stato il primo anno in cui è stato organizzato un lavoro di simile portata – ha spiegato -. E’ stato molto bello e una cosa molto scenografica. Spero che questo sia la prima di tante altre soddisfazioni”.