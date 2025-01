"Non rappresentiamo nessuna forza politica. Siamo la voce di un popolo che è stanco di essere abbandonato. Saremo anche pochi, ma abbiamo forza e determinazione. Basta scuse, dovete riaprire il pronto soccorso di Boscotrecase".

Quasi 150 le persone che hanno marciato questa mattina da piazza Nicotera all'ospedale Sant'Anna al fianco del comitato Nucleo Operativo. In strada per il diritto alla salute anche l'amministrazione guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, presente con una delegazione della Giunta e del Consiglio Comunale.

"La riapertura del pronto soccorso è una necessità - dichiara il primo cittadino - La carenza di personale deve essere affrontata con misure straordinarie da parte del Governo nazionale. L'affermazione del diritto alla salute non ha colore politico, ma deve vedere tutti i cittadini uniti, senza distinzione alcuna".

Personale ridotto all'osso, aggressioni continue e concorsi deserti. Questa l'attuale e amara fotografia della sanità pubblica, che racconta di un'emergenza nazionale che toccherebbe al governo Meloni risolvere. Una questione sottolineata più volte dal presidente Vincenzo De Luca, che imputa a Roma le colpe della paralisi del sistema.

Ma a rispedire le accuse al mittente, è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Cosimo Amente, presente alla manifestazione di questa mattina. "La chiusura del pronto soccorso è il frutto delle politiche fallimentari di De Luca. Il Governo sicuramente dovrà fare la sua parte, ma questo non significa che il Presidente della Campania non sia responsabile".

La questione pronto soccorso è all'attenzione anche dal senatore Orfeo Mazzella, che si è confrontato in più occasioni con il presidente dell'Asl Na 3 Sud Giuseppe Russo. "Nel decreto 'prestazioni' ho proposto un emendamento per potenziare gli orari di alcune specializzazioni, soprattutto anestesia e rianimazione. Ovviamente questo comporta dei costi, ma si potrebbe utilizzare il fondo ottenuto dalle multe di chi non si è vaccinato nel periodo Covid. Si tratta proprio di 76 milioni di euro, esattamente quanto serve per dare una boccata di ossigeno a tutti i pronto soccorso d'Italia", conclude il senatore Mazzella, presente alla manifestazione.