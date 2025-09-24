Quattro rapine in un'ora: è caccia all'uomo. Carabinieri e Polizia sulle tracce di un bandito che, questa mattina, ha messo a segno tra le 7.30 e le 8.15 ben quattro colpi a Torre Annunziata e nei comuni vicini. Nel mirino del rapinatore il distributore di benzina Eni a due passi dal Tribunale oplontino e un tabaccaio in via Vittorio Veneto. L'uomo si sarebbe poi diretto anche a Trecase e a Torre del Greco, approfittando del caos generato dall'ingresso degli studenti a scuola. Un'azione mirata e pensata nei dettagli, ma che dovrà fare i conti con le forze dell'ordine, che hanno già avviato le indagini per identificare l'uomo. Polizia e Carabinieri sono già sulle tracce del criminale che ha seminato il panico in ben quattro città del vesuviano. Secondo una prima ricostruzione il bottino, ancora da quantificare, si aggirerebbe intorno a un migliaio di euro. Gli investigatori stanno raccogliendo ogni elemento utile per individuare il rapinatore, che potrebbe essere stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza sia comunali che private. Le indagini sono in una fase preliminare ed è ancora presto per definire nei dettagli i contorni della vicenda.

