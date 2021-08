È partito alle 9.14 di questa mattina dalla base di Cape Canaveral della Nasa il razzo che porterà in orbita nello spazio un po' della Campania, di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

La capsula ReADI FP (REducing Arthritis Dependent Infiammation Firt Phase) raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) grazie a un razzo Falcon della società Space X di Elon Musk. All'interno un mini laboratorio con tecnologie avanzate interamente realizzato a Napoli dal Consorzio Ali (Aerospace Laboratory for Innovative components).



Nel laboratorio, miniaturizzato grazie al lavoro del professor Geppino Falco del Dipartimento di Biologia dell’università Federico II, si terranno esperimenti a gravità zero per sconfiggere l’osteoporosi. Nel team anche la torrese Tiziana Angrisano che questa mattina, sul suo profilo facebook, ha salutato il lancio del razzo.