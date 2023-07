"Sono iniziati i lavori propedeutici all'avvio del cantiere della pista ciclabile dal "Vesuvio al Mare" che interesserà il territorio di Boscoreale. Un'opera strategica di rigenerazione urbana e sviluppo del territorio". A dichiararlo è il sindaco Pasquale Di Lauro.

I lavori erano fermi da oltre un anno e mezzo. Da questa mattina, invece, mezzi ed operai in azione sia lungo il tratto che rientra nel territorio comunale di Boscoreale che di San Giuseppe Vesuviano.

Il progetto di riqualificazione era stato lanciato ben 4 anni fa nell’ambito dell’accordo tra Regione Campania e Comune di San Giuseppe Vesuviano in qualità di ente capofila.

"Oggi i lavori riprendono, grazie anche all'interessamento della Commissione Straordinaria del Comune di San Giuseppe Vesuviano, che di concerto con l'ufficio tecnico, hanno lavorato per superare l'empasse che aveva decretato il blocco dei lavori da oltre un anno e mezzo" - conclude il sindaco Di Lauro.

I lavori sono propedeutici all’avvio del cantiere. Dal ‘Vesuvio al Mare’ un’opera di rigenerazione fondamentale per il rilancio dei comuni del territorio. La realizzazione dell'intervento porterà ad una concreta valorizzazione dei comuni coinvolti.

Ci si augura che in tempi ragionevoli si arrivi alla conclusione della pista ciclabile lungo la linea ferroviaria Torre Annunziata – Cancello. Un intervento strategico che collegherà direttamente il 'Vesuvio al Mare' creando un prezioso punto di congiunzione tra le risorse naturalistiche dell'area. Sul tavolo 9 milioni di euro stanziati nell’ambito del ‘Patto per lo Sviluppo della Regione Campania'. Svolta per i quattro comuni dell'area vesuviana coinvolti nel progetto - Torre Annunziata, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno e Boscoreale - che avranno la possibilità di incrementare notevolmente i flussi turistici.