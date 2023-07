“Per fare il punto sullo stato dei lavori, la cui sospensione e i cui ritardi rischiano di mandare in fumo 9 milioni di euro previsti nel ‘Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, ho presentato apposita interrogazione consiliare – ha continuato Nappi -. Non vorremmo trovarci davanti a un nuovo caso di spreco di soldi pubblici per l’immobilismo e l’incapacità della Regione”.

“Al palo i lavori per la riqualificazione della linea dismessa Rfi Cancello - Torre Annunziata, che attraversa i territori comunali di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata – ha spiegato -. Le opere per riconvertirla in piste ciclabili, fissate ben 4 anni fa nell’ambito dell’accordo tra Regione Campania e Comune di San Giuseppe Vesuviano in qualità di ente capofila, risulterebbero sospese a tempo indeterminato. Inoltre, per quel che riguarda la tratta dismessa che attraversa il territorio di Torre Annunziata, verserebbe nel degrado e nell’abbandono totale, tanto da essere diventata una vera e propria ‘bomba ecologica’ che minaccia la salute dei cittadini”.

“Riprendere subito i lavori prima di mandare in fumo 9 milioni di euro”. Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Campania.

"Al palo i lavori per la riqualificazione della linea dismessa Rfi Cancello - Torre Annunziata, che attraversa i territori comunali di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata – ha spiegato -. Le opere per riconvertirla in piste ciclabili, fissate ben 4 anni fa nell'ambito dell'accordo tra Regione Campania e Comune di San Giuseppe Vesuviano in qualità di ente capofila, risulterebbero sospese a tempo indeterminato. Inoltre, per quel che riguarda la tratta dismessa che attraversa il territorio di Torre Annunziata, verserebbe nel degrado e nell'abbandono totale, tanto da essere diventata una vera e propria 'bomba ecologica' che minaccia la salute dei cittadini".

“Per fare il punto sullo stato dei lavori, la cui sospensione e i cui ritardi rischiano di mandare in fumo 9 milioni di euro previsti nel ‘Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, ho presentato apposita interrogazione consiliare – ha continuato Nappi -. Non vorremmo trovarci davanti a un nuovo caso di spreco di soldi pubblici per l’immobilismo e l’incapacità della Regione”.