Successo per l’arrivo di Daria Bignardi a Torre Annunziata. Ospite della libreria Libertà, la giornalista e scrittrice Daria Bignardi, che con il suo ultimo libro “Libri che mi hanno rovinato la vita” (Einaudi editore), delinea una sorta di autobiografia emotiva, passando in rassegna le storie, i personaggi che l’hanno accompagnata nel diventare la donna che è.

Sollecitata dalle domande del gruppo di lettura della libreria, Daria Bignardi ha raccontato il suo rapporto con la lettura e con i libri, che nel tempo non è cambiato. Pallavolo. Vesuvio Oplonti vince ancora e fa suo il primo derby stagionale Vittoria dinanzi al pubblico di casa contro il Villaricca

“Un rapporto che è solo meno bulimico per mancanza di tempo, ma non è un rapporto che è cambiato chissà quanto”, ha detto la Bignardi. Si è parlato di giovinezza, di personaggi maledetti e di scrittura. “Per scrivere occorre una storia, occorre una trama, ma soprattutto occorrono l’anima, la scrittura e la voce”, ha osservato l’autrice.

Tanti i fan della Bignardi che si sono messi in fila per farsi autografare il testo o per scambiare con lei qualche battuta dopo la chiacchierata introduttiva. Non manca la musica nel libro: dai Sex Pistols ai CCCP, c’è tutta la giovinezza punk della scrittrice, che ha faticato per trovare un equilibrio tra la parte più buia del suo carattere e quella più luminosa. I luoghi del libro sono quelli della vita della Bignardi: Ferrara e Milano in primis e poi la Sardegna e certi posti di mare. Un bel momento di condivisione e di scambio con una donna che si considera anzitutto una lettrice.