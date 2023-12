Un concorso per premiare le più belle fotografie di Torre Annunziata, tappa della Strada Regia delle Calabrie.

A Palazzo Criscuolo si è tenuta la presentazione del concorso a cura dell’architetto Luca Esposito che ripercorre la strada allora conosciuta per collegare Napoli e Reggio Calabria e voluta da Ferdinando IV di Borbone per garantire un percorso sicuro per i suoi sudditi. Fra le numerose tappe, essa percorre anche Torre Annunziata.

L'itinerario mostrato ripercorre interamente Torre da Nord a Sud soffermandosi sulle tappe principali: Villa del Parnaso, le chiese del centro storico e tanto altro. Dopo un intermezzo musicale a cura di Matteo Del Regno, si è tenuta la premiazione del concorso “ImmaginiAmo Torre”.

Le fotografie realizzate dai ragazzi e successivamente premiate sono poi state esposte in una sala a parte per poterle ammirare meglio. La serata si è conclusa con un “Archeoaperitivo”. (Giada Cuomo)