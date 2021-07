"Dalle strade di una piccola città in provincia di Napoli al tetto d'Europa". Gioia infinita per Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata è diventato campione d'Europa dopo la vittoria ai rigori dell'Italia contro l'Inghilterra a Wembley. Gara sottotono per Immobile, sostituito a metà ripresa dal ct Roberto Mancini. Malgrado le tante critiche ingiuste l'attaccante della Lazio è stato uno dei protagonisti del trionfo. Significativo il suo post su Instagram: "Quando devi sognare fallo in grande. A volte si avvera tutto ciò che desideri".