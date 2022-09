Una città falcidiata dagli eventi meterologici. Torre Annunziata risulta la città più colpita della Campania, dopo Napoli. A riverlarlo lo studio che è stato realizzato da Osservatorio CittàClima 2021. La città oplontina è quarta in Italia in questa speciale classifica. Avanti ci sono grandi città come Genova (28), Napoli (18), Milano (30), Bari (41). Maltempo, duramente colpita la provincia di Napoli: 31 eventi estremi in 10 anni A riferirlo un rapporto di Osservatorio CittàClima 2021

Nel report viene citata anche la tromba d'aria dell'estate del 2010 nella quale vennero travolti i bagnanti che erano intenti a fare il bagno sul litorale. Vari sono stati anche i disagi dovuti agli allagamenti. Non ultimo quello del 10 agosto nel quale il conducente di un bus rimase intrappolato in via Sepolcri e salvato in extremis dai vigili del fuoco.

Ma troppi sono stati gli eventi, che hanno messo in ginocchio la città.