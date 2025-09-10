Nelle ultime ore era circolata la voce di un possibile interessamento del centrodestra a candidarlo alla presidenza della Regione. Voci subito stoppate dal diretto interessato, che ha spiegato i motivi del suo recente incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni: «Ho incontrato Giorgia Meloni per parlare delle due "C" che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: cinema e calcio».

Il presidente del Napoli, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, ha chiarito in maniera netta: «Leggo che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania. Smentisco nel modo più assoluto».

Una puntualizzazione che conferma, ancora una volta, la volontà del patron azzurro di restare concentrato sui suoi storici ambiti di attività, escludendo qualsiasi coinvolgimento politico.

