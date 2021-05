"Nello spirito di semplificazione e accelerazione, faccio appello al ministro Brunetta per consentire ai giovani del corso concorso Ripam Campania di poter completare le procedure previste".

Lo scrive suo social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, facendo riferimento alla nuova prova scritta che il ministro Brunetta ha previsto per i vincitori del corso-concorso Ripam della Regione Campania per il rinnovo delle pubbliche amministrazioni dei Comuni. Il concorso ha già oltre 1800 vincitori che hanno svolto un anno e mezzo di lavoro nei diversi Comuni della Campania che avevano aderito: per loro al termine del tirocinio era prevista un colloquio finale per l'assunzione, ma ora dovrebbero eseguire una nuova prova scritta. "Ricordo - ha aggiunto De Luca - che sono tra i pochi ad aver sostenuto due prove scritte. È del tutto ragionevole a questo punto sostenere un colloquio finale, anche per dare risposta ai Comuni che potranno avviare rapidamente al lavoro questi giovani"