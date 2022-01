"Per la concomitanza con le votazioni a Roma per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, la consueta diretta streaming del venerdì è rinviata": sui social del governatore Vincenzo De Luca si annuncia che oggi non andrà in onda l'intervento settimanale del presidente della Regione, impegnato come grande elettore a Montecitorio. De Luca, con il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero e la consigliera di Fi Anna Rita Patriarca, è stato eletto per rappresentare la Campania nelle votazioni in corso per l'elezione del Capo dello Stato.

Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"