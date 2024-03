"È una notizia amara ma Anche di solidarietà. Questa settimana arriveranno da Gaza due bambini che saranno curati al Santobono e noi daremo ospitalità alle loro famiglie". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel corso del consueto appuntamento social del venerdì. L'accoglienza dei due bambini e delle loro famiglie, ha spiegato De Luca, "è stata richiesta dal ministero della Salute e noi siamo stati ben lieti di accettare". In merito al nuovo ospedale pediatrico Santobono, De Luca ha detto "che si può affidare la progettazione" per quello che dovrebbe "diventare uno dei poli pediatrici d'Italia". L'investimento previsto sarà di circa 300 milioni di euro.

