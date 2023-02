Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca nel corso della riapertura del cantiere per la nuova stazione ferroviaria di Bacoli. "Questi hanno in testa - ha detto, riferendosi al Governo - di prendere i fondi del Sud e spalmarli sul piano nazionale. La motivazione che daranno è che al sud non spendiamo i soldi, è una grande palla e l'ha detta anche Meloni. Questo nuovo imbroglio serve per dare una motivazione alla rapina dei fondi e dovremo ora fare una battaglia unitaria al Mezzogiorno al di là delle bandiere di partito, perché ci giochiamo il futuro delle prossime generazioni. Dobbiamo combattere con unghie e denti per avere non soldi in più per recuperare, ma almeno gli stessi diritti che hanno i cittadini del Nord".

"Un pericolo grave è vedere risucchiati i soldi del Sud dal Nord. C'è un capitolo sui Fsc, i Fondi di sviluppo e coesione, destinati per l'80% al Mezzogiorno. Parliamo di 67 miliardi di euro, con un riparto definito da sei mesi ma il Governo non convoca il Cipess (il Comitato interminesteriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) per fare concretamente l'investimento con 5 miliardi e 600 milioni di euro che spettano alla Campania".

Incontro De Luca - Annunziata: "Sinergia per l'Agenda Napoli" Collaborazione istituzionale per realizzare importanti progetti sociali, culturali e politici

