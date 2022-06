In merito all'alleanza tra Pd e M5S in vista delle elezioni nazionali del 2023 "credo che la cosa importante sia chiarire le posizioni, chiarire i programmi, spiegare ai cittadini che cosa si vuole fare". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sottolineando che "su alcuni temi non ci sia chiarezza nel centro sinistra. Penso al tema della sicurezza completamente non affrontato. In queste settimane stiamo assistendo a molti episodi di violenza. Io per esempio sono per equiparare il reato di molestia sessuale al reato di violenza sessuale, non è tollerabile che ci siano bande di ragazzi che mettono a rischio la tranquillità delle ragazze che passeggiano di sera o di notte. Questo fenomeno va stroncato e io sono per raddoppiare le pene". Poi ci sono "i problemi delle baby gang, i quartieri che sono nelle mani della criminalità organizzata. Sono temi dei quali bisogna occuparsi con due, tre proposte, non mille. Da questo punto di vista credo che ci debba essere un chiarimento da parte del centro sinistra, ma anche da parte del centro destra. Oramai il panorama politico italiano assomiglia ad un pollaio: dobbiamo semplificare il quadro politico di questo Paese se vogliamo convincere i cittadini a partecipare". Covid, De Luca: “Situazione migliorata, ma occhio a Omicron 5” Il punto su Facebook del presidente della Regione Campania

