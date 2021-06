"Mentre completiamo la vaccinazione abbiamo avviato la seconda fase di organizzazione della nostra sanità per farne un'eccellenza in Italia". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook.

"Stiamo lavorando - ha spiegato - per realizzare una rete ospedaliera con gli ospedali Annunziata, Incurabili e San Gennaro nel centro di Napoli. Poi su una struttura di comunità a Mondragone, dove abbiamo già un centro di assoluta eccellenza, e faremo case di comunità per 40.000 abitanti. Il Cipe ci ha poi confermato i fondi da 8 milioni per l'ospedale di Solofra, li useremo per potenziare le sale operatorie e altre strutture".

Sulle vaccinazioni, De Luca ha detto che "abbiamo vaccinato 3,5 milioni di abitanti, con la seconda dose a 1 milione e 80.000 cittadini. Ora lavoriamo sui giovani, ricordando che in Campania i cittadini dai 12 ai 23 anni sono 783.000, mentre ad esempio nel Lazio, che ha una popolazione uguale alla nostra per numero, ci sono 140.000 ragazzi in meno. Ieri abbiamo fatto 71.000 vaccinazioni, un grande risultato. E poi a Napoli da domani per i non deambulanti, anziani che hanno difficoltà a muoversi, si apre il drive in al Frullone. Intanto da lunedì nelle farmacie delle Asl Napoli 1, 2 e 3 si comincia la somministrazione del vaccino Johnson".

Solita stoccata sui mancati controlli: "Serve sempre prudenza perché ricordo che le norme nazionali sono ridicole, nessuno le controlla; in più un 15% di cittadini per sua scelta non ha voluto vaccinarsi e ci sono le varianti. Diranno ad esempio - ha proseguito - che è vietato ricevere a casa per più di una volta una famiglia di amici, bene ma chi controlla? Quindi autocontrolliamoci e autolimitiamoci, possiamo rallegrarci e respirare ma anche essere prudenti e responsabili, perché anche oggi abbiamo 300 positivi in più e siamo la Regione con la densità abitativa maggiore d'Italia, con anche una percentuale di imbecilli che non rispetta le regole. Mi auguro che questa percentuale di imbecilli della movida irresponsabile si riduca al minimo".