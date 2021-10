Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, definisce "tranquillizzanti" i dati relativi al Covid in Campania. Ma in merito alla campagna di vaccinazione, in particolare le seconde dosi, sottolinea che "non va bene".

"Dovremo aspettare il mese di ottobre - ha spiegato in diretta Fb - sia perché avremo le scuole aperte da un mese e mezzo, sia perché dobbiamo vedere cosa succede dopo il 15 ottobre e le scadenze per il green pass". "Quanto ai vaccini non mi piacciono i dati sulle seconde dosi - ha aggiunto - sono solo 3 milioni e 600 mila i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose e non va bene. Ribadisco il mio appello, vaccinatevi