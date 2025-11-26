"Qui abbiamo fatto una rivoluzione, altro che luci e ombre". Così il presidente uscente della Regione Campania ha riposto ai cronisti che gli chiedevano cosa pensasse dell'affermazione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che qualche giorno fa aveva sostenuto che la Campania che lascia De Luca è una regione "con luci e ombre" dove "alcune cose sono state fatte" e "tante sono da fare".

"L'espressione luci e ombre - ha detto - mi sembra un po' un'espressione opportunistica da 'pipì' (radicalchic, ndr), come e quando non si vuole parlare un linguaggio di verità. qui abbiamo fatto una rivoluzione, altro che luci e ombre"