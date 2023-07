Vincenzo De Luca, governatore della Campania , torna a punzecchiare il segretario del Pd Elly Schlein . L'argomento stavolta è la proposta delle opposizioni sul salario minimo a 9 euro. "Misura interessante - esordisce nel suo abituale appuntamento social del venerdì - ma dobbiamo fare attenzione perché nel Sud abbiamo bisogno del lavoro minimo. Forse conviene puntare con più decisione sulla riduzione del cuneo fiscale. In ogni caso - chiosa - materia utile. Non ho capito se si tratta di 9 euro netti o lordi, complessivamente diciamo quasi un quarto di quanto percepisce la consulente del colore dell'on. Schlein che prende 300 euro all'ora, siamo a livelli di cardiochirurghi. Due ore di armocromia fanno 600 euro che valgono più di una pensione al minimo. Mi auguro ovviamente - ha concluso De Luca - che l'on.Schlein si faccia rilasciare perlomeno la ricevuta fiscale quando si avvale di queste fantastiche prestazioni ".

