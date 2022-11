"Io credo che si possano fare delle scelte efficaci sul piano della sicurezza, ma rispettose dei diritti dei cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo oggi sul decreto rave del Governo a margine dell'assemblea generale dell'European Aerospace Cluster Partnership a Città della Scienza a Napoli.

"Il tema della sicurezza - ha aggiunto - va preso in mano con coraggio e determinazione, è un tema difficile sicuramente ma dobbiamo sempre trovare un equilibrio tra i temi dei diritti e delle libertà e le esigenza di sicurezza". "Io sono per garantire - ha detto - sempre il rispetto delle leggi dello Stato e quindi sono per fare in modo che non si verifichino eventi come Modena e Viterbo, non dobbiamo avere imbarazzi nel rivendicare l'esigenza della sicurezza, così come non dobbiamo avere imbarazzi nel denunciare l'esagerazione come quella che troviamo nell'ipotesi di decreto presentata dal governo. Sinceramente mi pare che andiamo oltre l'esigenza giusta di garantire sicurezza e offriamo un provvedimento che si espone da tanti punti di vista a criticità che vanno superate nel dibattito parlamentare". De Luca contro la Meloni: “Gravissimo riammettere medici no vax” Il governatore della Campania contro la decisione del premier

"Il tema della sicurezza - ha spiegato - deve essere assunto fino in fondo in Italia perché veniamo da decenni di rilassamento, ipertolleranza, opportunismo che hanno determinato per tanti versi l'impossibilità di vivere in centri urbani, in centri storici, in luoghi della movida".

Il governatore è intervenuto anche sulla decisione del Governo di consentire il rientro nelle strutture sanitarie dei medici non vaccinati: “E’ un atto di totale irresponsabilità, che offende i medici che hanno dato una prova sulla deontologia e offende i pazienti, facendo solo demagogia. E' intollerabile".