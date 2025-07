I consiglieri regionali Bruna Fiola, Franco Picarone, Roberta Gaeta e Nino Savastano, membri della VI Commissione Consiliare Permanente "Politiche Sociali", hanno promosso una sessione di audizioni per affrontare le gravi problematiche che ostacolano l'erogazione degli assegni di cura destinati alle persone con disabilità gravissime, finanziati attraverso il Fondo Nazionale per le non autosufficienze (L. 296/2006, art. 1, comma 1264). All'incontro, cui hanno preso parte amministratori locali, coordinatori degli ambiti sociali, rappresentanti del Terzo Settore, cooperative, associazioni di genitori, consiglieri regionali e l'Assessore regionale alle Politiche Sociali, è emersa con forza una denuncia unanime: le principali criticità che impediscono una gestione efficace e tempestiva di queste risorse non dipendono da scelte regionali, ma da vincoli e limiti fissati a livello statale.

La prima riguarda la dimensione delle risorse assegnate alla Campania. Il Governo deve stanziare di più. Da anni le cifre restano ferme a 70 milioni di euro, palesemente inadeguate rispetto alla crescente domanda di assistenza e al recente ampliamento della platea dei beneficiari, determinato anche da importanti pronunce giurisprudenziali che riconoscono il diritto all'assegno alle persone con disturbo dello spettro autistico. A ciò si aggiunge una seconda criticità altrettanto grave: il sistema di rendicontazione imposto a livello nazionale che si è rivelato eccessivamente rigido, tanto da bloccare l'erogazione di milioni di euro per irregolarità formali minime nella documentazione trasmessa dagli Ambiti territoriali. Il risultato è che ritardi e inefficienze, generati da un impianto normativo centrale, si scaricano ingiustamente sulle famiglie più fragili. Anche qui il governo deve intervenire per cambiare la normativa. Durante l'audizione si è discusso anche della necessità di omogeneizzare i criteri di accesso agli assegni su scala regionale, per evitare forti disparità tra territori. Per questo motivo, i Consiglieri regionali Fiola, Picarone, Gaeta e Savastano annunciano la presentazione di un atto di indirizzo al Consiglio Regionale con cui si chiede al Governo e al Parlamento di intervenire con urgenza, aumentando in modo significativo le risorse nazionali destinate alla Campania e riformando i meccanismi di trasferimento e rendicontazione, affinché siano più flessibili, proporzionati e funzionali al diritto delle persone a ricevere l'assistenza cui hanno diritto. "Garantire continuità, giustizia ed equità nell'erogazione degli assegni di cura - dichiarano congiuntamente i Consiglieri - non è più solo una questione amministrativa, ma una vera e propria emergenza sociale e istituzionale. È a Roma che vanno rimosse le due principali barriere che oggi ostacolano il sistema: l'inadeguatezza delle risorse e l'eccessiva rigidità burocratica. Non possiamo permettere che siano proprio le persone più vulnerabili a pagare il prezzo maggiore".