Viaggiare in Circumvesuviana diventa, giorno dopo giorno, una vera farsa". A sostenerlo, in una nota, è Legambiente Campania, che commenta così gli ultimi disservizi che hanno interessato le linee vesuviane gestite dall'Ente Autonomo Volturno.

"Che siano le festività natalizie o quelle pasquali - aggiunge Legambiente Campania - per turisti e pendolari nulla cambia. Nel giro di pochi giorni due treni sulle linee vesuviane sono andati in fumo: uno ha fermato la corsa a Castellammare di Stabia, l'altro tra Torre e Pompei lasciando i viaggiatori sui binari. Ecco che i ripetuti guasti, i ritardi, le soppressioni delle corse sono gli elementi della cartolina che la linea peggiore d'Italia offre ai tanti turisti che stanno affollando la nostra regione, senza dimenticare i disservizi per migliaia di migliaia di lavoratori, studenti e cittadini che anche in questi giorni di festa affrontano le numerose difficoltà per spostarsi".

La nota prosegue così: "Chiediamo alla classe politica che governa la Regione uno scatto di orgoglio, in attesa dei tanti declamati nuovi treni, per garantire la ordinaria manutenzione quotidiani dei convogli in circolazione: non si può pensare di promuovere il turismo trascurando una governance seria dei servizi primari, come il trasporto pubblico, che rappresentano strumenti essenziali per garantire una qualità di vita ottimale, sia per i turisti che per i cittadini".