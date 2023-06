Salvini parla di Circumvesuviana e annuncia che convocherà i vertici a Roma. "Le lamentele mi arrivano quotidianamente, non solo dai cittadini ma dagli imprenditori, dai sindaci del territorio. A mali estremi estremi rimedi, se servirà convocheremo a Roma i responsabili di questa infrastruttura, alcuni dei quali conosco e ce la mettono tutta, ma qua ci sono da investire quattrini". Così il ministro dell'Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

"Chiederò alla Regione Campania modi e tempi di questo investimento, io posso occuparmi dell'Alta velocità - ha detto a margine del congresso Ugl - ma il pendolare non prende l'Av, vorrebbe andare a lavorare tranquillo e il turista vorrebbe godersi Napoli senza fermarsi ogni quarto d'ora. Io sono autonomista, do piena fiducia a comuni province e regioni, se qualcosa ancora non funzionasse come qui sembra ahimè dovrò chiedere conto a Roma".