Una lettera indirizzata al presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, per criticare la gestione dell'Eav in merito alle linee vesuviane e chiedere che non sia riconosciuto alcun premio di produttività a dirigenti e funzionari dell'azienda di trasporti. A scriverla sono stati i referenti dei comitati che tutelano i viaggiatori: Enzo Ciniglio, del gruppo Facebook "No al taglio dei treni della Circumvesuviana"; Salvatore Ferraro, del gruppo Facebook "Circumvesuviana-Eav"; Marcello Fabbrocini, del comitato civico Cifariello di Ottaviano; Salvatore Alaia, del comitato civico "E(a)vitiamolo Sperone". Nella missiva indirizza al governatore campano, come si legge in un comunicato stampa, "i comitati denunciano gli innumerevoli disservizi, ritardi, incidenti e soppressioni sulle linee vesuviane, che rappresentano il servizio più importante e costoso del contratto di servizio sottoscritto da Eav", sostenendo che "la gestione dell'Eav sia responsabile della pessima qualità del servizio, che colloca la Circumvesuviana tra le peggiori ferrovie italiane". Per tali ragioni, i firmatari della lettera chiedono "che la Regione Campania non avalli il riconoscimento economico elargito ai dirigenti e funzionari di Eav, considerati responsabili della cattiva gestione del servizio", invitando De Luca "a considerare gli interessi dei contribuenti campani e a non premiare chi ha contribuito a peggiorare la qualità del servizio".