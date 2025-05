"Si è verificato un nuovo incidente ferroviario sulle linee Vesuviane. Il treno proveniente da Napoli per Sorrento, identificato come DD 1129 con partenza alle ore 12:53, ha subito il deragliamento del carrello motore dell'ETR in composizione, intorno alle 13:40 in uscita dalla stazione di Pioppaino. A seguito di questo evento e del precedente episodio, caratterizzato da fumo a bordo di una carrozza che ha causato disagi e preoccupazione tra i passeggeri" il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci e della Filt Cgil Campania e Napoli, Angelo Lustro, richiedono "un'immediata analisi della situazione". "Il treno coinvolto oggi - precisano Ricci e Lustro - era sovraffollato; fortunatamente, dalle prime informazioni, non si registrano feriti, ma solo comprensibile preoccupazione tra i viaggiatori. Con le altre organizzazioni sindacali, solleciteremo urgentemente un incontro con i vertici di EAV per richiedere interventi immediati volti a garantire la sicurezza e l'efficienza del servizio ferroviario".