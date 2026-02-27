Costruire insieme il futuro del territorio vesuviano, trasformando un patrimonio straordinario in una leva concreta di sviluppo. È questo l’orizzonte tracciato oggi a Boscoreale, dove si è tenuto l’incontro conoscitivo dedicato alla DMO Vesuvio – Destination Management Organization, il progetto che punta a mettere in rete dodici Comuni dell’area per rafforzare e integrare l’offerta turistica.

La DMO nasce come motore strategico dello sviluppo locale, con l’obiettivo di raccontare, promuovere e valorizzare le eccellenze di un territorio unico al mondo, alle pendici del Vesuvio. Il Comitato promotore è composto dai Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ottaviano, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Striano, Trecase, Torre Annunziata e Terzigno, uniti dalla volontà di costruire una destinazione autentica, attrattiva e sostenibile.

Un progetto condiviso che mette in rete istituzioni, operatori turistici, imprese, associazioni e cittadini, con un obiettivo comune: superare frammentazioni e particolarismi per proporre un’offerta integrata, capace di tenere insieme cultura, archeologia, natura ed enogastronomia. La sfida è ambiziosa: creare esperienze di qualità durante tutto l’anno, destagionalizzando i flussi e generando nuove opportunità economiche e occupazionali.

Attraverso strategie mirate di promozione, accoglienza e comunicazione, Boscoreale e gli altri Comuni coinvolti puntano a rafforzare la propria identità, valorizzando le bellezze paesaggistiche e naturalistiche, il patrimonio storico-culturale e archeologico, nel segno della sostenibilità.

All’iniziativa hanno preso parte il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, il consigliere comunale di Boscoreale e membro del Consiglio di Gestione della DMO Vesuvio, Francesco Aquino, la responsabile del settore Urbanistica del Comune di Boscoreale, Maria Luisa Staiano, e il presidente della DMO Vesuvio, Giuseppe De Simone.

"È un grande risultato essere riusciti a mettere tutti insieme" ha dichiarato il sindaco Pasquale Di Lauro. "Abbiamo creduto in questo progetto fin dal 2021. È stato un percorso tortuoso, non privo di difficoltà, ma oggi possiamo considerarci all’inizio di una nuova, importante e bella avventura per il nostro territorio".

Sulla stessa linea il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri: "Stiamo realizzando un sogno e offrendo ai nostri territori un’opportunità straordinaria. Siamo un esempio di unità a livello regionale, un motivo di orgoglio per tutto il comprensorio vesuviano. Altri Comuni hanno già manifestato la volontà di aderire al Comitato promotore. Ora è il momento di incontrare i privati che vivono di turismo e desiderano prendere parte al progetto: c’è tempo fino al 31 marzo per contribuire a ridare alla nostra terra il lustro che merita".

Il presidente della DMO Vesuvio, Giuseppe De Simone, ha infine sottolineato la portata strategica dell’iniziativa: "Il nostro territorio gioca una partita fondamentale sul turismo dell’accoglienza. Dobbiamo essere capaci di far comprendere che alle pendici del Vesuvio esiste un sistema di sinergie pronto a rafforzare e implementare l’intera offerta turistica del vesuviano".