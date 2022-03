"Profondo dolore per il terribile omicidio di Anna Borsa avvenuto a Pontecagnano Faiano. La giovane donna è stata uccisa dall'ex fidanzato mentre era al lavoro in un salone di bellezza. L'ennesima vittima di una violenza sconcertante ed ancora più inaccettabile. Siamo vicini alla famiglia ed agli amici di Anna ed a tutta la comunità di Pontecagnano Faiano".

Lo ha scritto sul suo profilo Fb il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando di quanto accaduto in mattinata nel Salernitano. Una 30enne di Pontecagnano Faiano è stata uccisa dall’ex fidanzato, A.E., all'interno del negozio di parrucchiere dove lavorava, in via Tevere. L'uomo sarebbe entrato nel negozio e avrebbe sparato alla giovane senza lasciarle via di scampo.

“Ribadiamo l'impegno della Regione Campania contro la violenza sulle donne e di genere. Chiunque si senta in pericolo o sotto minaccia non esiti un attimo a denunciare ed a rivolgersi alla rete antiviolenza. Troverà protezione, solidarietà ed aiuto", ha aggiunto De Luca.