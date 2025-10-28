Per distribuire sul territorio nazionale cocaina, hashish e marijuana importata dalla Spagna utiizzavano una società logistica del Napoletano: è quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli che, al termine di indagini coordinate dalla Dda partenopea, hanno arrestato cinque persone ora accusate dei reati, contestati nella forma aggravata, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.

I narcotrafficanti hanno operato dal gennaio 2019 al maggio 2020, nell'area della città metropolitana di Napoli ma anche nell'hinterland partenopeo e casertano. Durante quel periodo le gorze dell'ordine hanno sequestrato, complessivamente, circa 102 kg di sostanze stupefacenti.

Individuate dai militari le modalità di trasporto e stoccaggio dello stupefacente resi possibili attraverso una società logistica di Giugliano in Campania "fittiziamente" gestita da uno degli indagati.