La donna, quando è stata fermata dai poliziotti, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, era in possesso di un involucro contenente circa 104 grammi di cocaina ; inoltre, presso la sua abitazione a Salerno, hanno rinvenuto in un armadietto 5 bilancini di precisione, 3 coltelli da cucina, un paio di forbici e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Aveva tentato di eludere il controllo degli agenti di Polizia con una inversione di marcia, mentre transitava a bordo della sua auto tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Una 25enne di Salerno, A.P., con precedenti di polizia, è stata arrestata con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nella mattinata di sabato 4 marzo dagli agenti del commissariato di Torre del Greco lungo via Vittorio Veneto a Torre Annunziata.

