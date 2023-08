Per fare un altro esempio invece il biglietto, di fascia 3, del treno da Napoli a Ottaviano costerà 3 euro e 30 centesimi piuttosto che 2,80. “Si tratta di un adeguamento per l’inflazione” hanno fatto sapere dalla Regione prima dell’estate, ma chi viaggia non ci sta: “E’ il secondo aumento in un anno e il servizio peggiora invece di migliorare”. Eav fa anche sapere che chi è già in possesso di biglietti li potrà continuare ad utilizzare.

Un biglietto da Napoli a Sorrento da domani costa 40 centesimi in più. Scattano con l’inizio di settembre gli aumenti dei viaggi con i treni della Circumvesuviana e delle linee di trasporto gestite da Eav. Applicato l’adeguamento stabilito da un decreto dirigenziale della Regione Campania del 23 giugno scorso, che ha portato ad un innalzamento delle tariffe di tutto il trasporto pubblico regionale. Restano invariati i prezzi degli abbonamenti per chi si sposta ogni giorno per studio o lavoro.

Un biglietto da Napoli a Sorrento da domani costa 40 centesimi in più. Scattano con l’inizio di settembre gli aumenti dei viaggi con i treni della Circumvesuviana e delle linee di trasporto gestite da Eav. Applicato l’adeguamento stabilito da un decreto dirigenziale della Regione Campania del 23 giugno scorso, che ha portato ad un innalzamento delle tariffe di tutto il trasporto pubblico regionale. Restano invariati i prezzi degli abbonamenti per chi si sposta ogni giorno per studio o lavoro. Borseggio in Circumvesuviana: arrestato 45enne per furto aggravato Sfilato il portafogli ad una turista, scattano gli arresti domiciliari

Per fare un altro esempio invece il biglietto, di fascia 3, del treno da Napoli a Ottaviano costerà 3 euro e 30 centesimi piuttosto che 2,80. “Si tratta di un adeguamento per l’inflazione” hanno fatto sapere dalla Regione prima dell’estate, ma chi viaggia non ci sta: “E’ il secondo aumento in un anno e il servizio peggiora invece di migliorare”. Eav fa anche sapere che chi è già in possesso di biglietti li potrà continuare ad utilizzare.