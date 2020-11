Disservizi sulle linee ferroviarie vesuviane.

In base a quanto stabilito dall’ordinanza numero 90 della Regione Campania, a partire da oggi 30 novembre, sarebbe stata messa in campo la rimodulazione/riduzione dei servizi fino al valore del 40% con ripristino integrale del servizio nella fascia serale ed eliminata la sospensione dei servizi nella fascia centrale. In quest'ultima fascia oraria (11-15) viene attuata, come misura di riduzione e solamente per alcune linee, una diminuzione delle corse.

Ed è partendo da questo assunto che l’autonomo Volturno infatti ha annunciato la cancellazione di tredici corse suddivise tra le tratte Napoli-Sorrento , Napoli-Baiano e Napoli-San Giorgio a Cremano via centro direzionale.

Non è tardata ad arrivare la polemica su tagli, da parte del portavoce del gruppo pendolari ''No al taglio della Circumvesuviana'' Enzo Ciniglio: Dopo l'annuncio di venerdì del ripristino integrale del servizio, escluso le domeniche e i festivi – commenta - stamane Eav annuncia sulle linee vesuviane nuovi disservizi e soppressioni'”.

''In Eav sembra che vige la regola che quello che si stabilisce la sera non vale la mattina - conclude Ciniglio - noi pendolari siamo stanchi di essere sbattuti tra treni, bus e disservizi. Chiediamo rispetto e certezze per poter organizzare le nostre giornate lavorative''.