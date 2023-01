Alle prossime elezioni amministrative di Boscoreale spunta la bizzarra idea del Prof. Adriano La Femina geografo e insegnante di Geografia che da oltre 10 anni ha vissuto prima in Südtirol, Alto Adige, ed ora è insegna al confine con la Svizzera.

La lista che il docente ha intenzione di presentare sarà soprattutto formata dai tanti boschesi che per una ragione o l'altra vivono fuori regione o all'estero e che possono contribuire a dare consigli e perchè no, candidarsi portando una sorta di idee innovative accumulate da realtà diverse.

Non nuovo nella politica locale è sempre stato un meridionalista molto attivo negli scenari locali, candidato alle Provinciali di Napoli del 2009 nei collegi di Boscoreale, Torre Del Greco e Sorrento iniziava il suo percorso politico che lo porterà poi a diventare Segretario Nazionale del movimento giovanile del gruppo Misto alla Camera dei Deputati NOI SUD/LEGA SUD AUSONIA XVI Legislatura della Repubblica italiana fino al 2013.

Il suo meridionalismo non l'ha mai tradito ed è riuscito a portarlo anche nel profondo Nord ai confini con l' Austria grazie all' interazione con la Südtiroler Volkspartei il Partito Popolare Sudtirolese di lingua tedesca dove nelle ultime Elezioni Europee del 2019 in accordo con l' Eurodeputato altoatesino Herbert Dorfmann sigla un accordo impegnandosi nella circoscrizione elettorale Italia Nord Orientale il quale raggruppa le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige a far votare i tanti meridionali presenti in quei luoghi per un movimento, quello altoatesino per lui esempio incentrato anzitutto sulle autonomie e sul rispetto dei popoli e delle identità.

Dopo essersi candidato alla Camera alle politiche del 2013, fu molto attivo alle comunali proprio di Boscoreale suo paese natio presentando una Lista Civica che contribui alla vittoria della coalizione dell' ex sindaco Giuseppe Balzano. "Sono passati quasi 10 anni da quell' avventura e in occasione delle festività natalizie ho avuto modo di incontrare molti amici nel paese e ciò che mi rattrista è che molti come me rientravano dalle regioni settentrionali e dando uno sguardo ai dati ISTAT è chiara la situazione che come nel resto del mezzogiorno stando anche al rapporto Svimez negli ultimi 15 anni quasi due milioni di meridionali hanno lasciato la propria terra per ragioni di studio e lavoro e ciò è successo anche a tanti boschesi", afferma La Femina.

"Ma mi inorgoglisce però chi è rimasto in zona, si batte e combatte soprattutto tanti commercianti e liberi professionisti e mi da voglia e stimolo di dover ritornare un giorno perchè le mie radici sono qui. Penso inoltre - dichiara La Femina - tanti paesani oltre la politica di ricordano di me essendo stato rappresentante d'Istituto e alla consulta degli studenti della Provincia di Napoli all' unico istituto superiore presente a Boscoreale , l' ITC Vesevus dove mi sono doplomato e anche capo-ultras della Boschese rifondata dopo anni bui nel primo decennio degli anni 2000".