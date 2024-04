Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 contenente le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 90/24/CONS con cui sono state pubblicate le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024

SI COMUNICA

che per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024 MEDINA SOCIETA’ COOPERATIVA GIORNALISTICA ARL mette a disposizione gli spazi pubblicitari su questa testata per la diffusione di messaggi politici elettorali nelle forme consentite dall’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche e dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 90/24/CONS.

L’accesso agli spazi su LOSTRILLONE.TV è consentito a tutti i candidati ed i partiti politici che ne facciano richiesta, nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento. Le condizioni temporali di prenotazione e le tariffe sono quelle previste nel documento analitico depositato presso la redazione de LOSTRILLONE.TV, sita in Corso Umberto I, 215 – 80058 Torre Annunziata (NA), [email protected], telefono 0818618394