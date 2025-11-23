Sei aspiranti governatori, 20 liste collegate. Per il centrosinistra Roberto Fico, l’ex presidente della Camera, tra i fondatori del Movimento 5 Stelle. Guida una coalizione di 8 liste: Pd, M5s, Alleanza Verdi e Sinistra, lista Fico presidente, A testa alta, Avanti, Casa riformista, Noi Di Centro con Mastella. Edmondo Cirielli, viceministro gli Esteri di Fratelli d’Italia, è il candidato presidente del centrodestra. È appoggiato da 8 liste: Fdi, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, lista Cirielli presidente, Udc, Pensionati-Consumatori, Democrazia cristiana con Rotondi. Gli altri quattro candidati sono Giuliano Granato di Campania popolare, Nicola Campanile di Per, Stefano Bandecchi di Dimensione Bandecchi e Carlo Arnese di Forza del popolo. Urne aperte in Campania, in Veneto e Puglia per le elezioni regionali. I cittadini potranno recarsi ai seggi per votare dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Una ricerca della società Arcadia ha analizzato le conversazioni nell'ultima settimana in Rete. Usando le tre parole chiave "elezioni and Campania", "elezioni and Puglia", "elezioni and Veneto", le tre Regioni al voto oggi e domani, è venuto fuori che la Campania ha fatto registrare il parlato più consistente. Non solo. In Campania si registra la percentuale più ampia di utenti donna, il 30,1 per cento, coinvolta nelle conversazioni sul tema delle elezioni regionali e quella dove la classe anagrafica 25-34 anni è maggiormente presente nel parlato digitale.