Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà a Torre Annunziata. Appuntamento al Lido Azzurro, in via Marconi, il 26 agosto alle ore 11.00. L'incontro è stato organizzato per incontrare gli elettori e per discutere delle problematiche del Sud. La tappa a Torre Annunziata è parte di un tour in Campania che il leader effettuerà a partire dal 25 agosto e che prevede una serie di incontri che si terranno sia a Giugliano che a Capitello. Ad accompagnare Matteo Salvini sarà il candidato Severino Nappi, capolista in 4 collegi nel proporzionale alla Camera. Savoia. Trasferta vietata per i tifosi a Ercolano La decisione della dirigenza dell’Ercolanese per la prima di Coppa Italia

"Matteo Salvini parte dal Mezzogiorno, parte dai territori che hanno maggiore bisogno di attenzione. E' qui che le richieste dei cittadini sono più pressanti, è qui che le aziende vanto dell'Italia intera, chiedono allo Stato di non essere abbandonate e sottoposte al fisco opprimente. E' per queste ragioni che domani e venerdì, Matteo Salvini sarà a Gazzanise, a Giugliano e a Napoli, dove incontrerà associazioni e operatori di settore per ascoltare chi vuole chiedere che il nostro paese riparta davvero, perchè crede nel Sud e io lo ringrazio per questo e lo aspettiamo".

Lo annuncia il consigliere regionale Nappi, responsabile federale della Lega per la campagna elettorale in Campania.