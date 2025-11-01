Grande partecipazione a Portici per la visita di Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, giunta in città nell’ambito del tour elettorale in Campania per sostenere Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione.

La segretaria è stata accolta da numerosi cittadini, dal sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dal segretario regionale del PD Piero De Luca e dal segretario cittadino Riccardo Zaccaro. Presenti anche diversi candidati al Consiglio regionale, tra cui l’ex sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.

Folla ed entusiasmo hanno riempito il Cinema Roma, dentro e fuori dalla sala, per un momento di forte partecipazione e confronto politico. Applausi e sorrisi hanno accompagnato gli interventi, che hanno ribadito la volontà di “una politica fatta dai cittadini e per i cittadini”.

Ha aperto l’incontro il sindaco Vincenzo Cuomo, illustrando i risultati raggiunti dall’amministrazione comunale, a partire dalla riqualificazione del lungomare, definito “fiore all’occhiello della città”, e dagli interventi di recupero urbano successivi alla precedente gestione amministrativa.

Poi la parola a Elly Schlein, che dal palco ha dichiarato: “Siamo molto felici di questa partecipazione, perché Roberto Fico lo vogliamo Presidente della Regione Campania. È la persona giusta per guidare la nuova fase della regione: un modello di serietà, coerenza e attenzione ai territori. La Campania ha bisogno di una guida che metta al centro le persone, non gli interessi di pochi, come avviene oggi nella sanità. Ci sono sei milioni di italiani che non riescono a curarsi per le liste d’attesa, aumentate dal governo Meloni, che vuole una sanità a misura del portafogli. Noi, invece, abbiamo grandi ambizioni: dieci ospedali da costruire, il rafforzamento della medicina territoriale, e non accettiamo lezioni da chi smantella il sistema pubblico”.

Sul tema dell’alleanza con il Movimento 5 Stelle, Roberto Fico ha aggiunto: “Non è stato facile incontrarci su punti comuni partendo da posizioni diverse. Siamo uniti non per il potere, ma per ciò che vogliamo e possiamo fare insieme. La destra ha sperato fino all’ultimo che fossimo divisi, ma oggi da Portici parte un messaggio chiaro: insieme siamo imbattibili”.

La segretaria Schlein ha infine ribadito il pieno sostegno a Fico, sottolineando l’importanza di questa nuova fase politica: “La Campania può diventare la testa di ponte del cambiamento nazionale, l’inizio della fine del governo Meloni”.

E Fico ha concluso con un messaggio di fiducia: “Molti ci chiedono perché oggi siamo insieme, dopo essere stati divisi. Quello che accadrà qui, accadrà nel 2027: non lasceremo a loro le chiavi del Paese. Vinceremo in Campania e vinceremo le elezioni del 2027”.